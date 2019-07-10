Секс: раскрыт один из его главных секретов

Биологические маркеры, которые модифицируют поведение, физиологическое и эмоциональное состояние других особей того же вида, известны науке давно. Но, как оказалось, не все их свойства были изучены.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Ученые задались целью понять, как возникли половые феромоны и почему запах мужчин заставляет женщин думать о сексе.

Анна Скотт (Anne Scott) из университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге (США) и ее коллеги выяснили, что некоторые секс-феромоны, присутствующие в организме человека, появились еще во времена зарождения первых позвоночных животных, наблюдая за "семейной жизнью" миног (Petromyzon marinus), примитивных рыб, не обладающих челюстями и твердым скелетом.

Подобные живые существа доминировали в океанах Земли примерно 550 миллионов лет назад, а сегодня существует лишь несколько десятков их видов, ведущих полупаразитический образ жизни.

Несмотря на примитивное устройство и анатомию, миноги обладают достаточно необычными и сложными брачными традициями. Во времена сезона размножения, каждый самец приплывает на нерестилище и строит своеобразное "гнездо", которое он охраняет от посягательств конкурентов и куда он пытается завлечь самок.

Что же служит "приманкой"? Американские биологи попытались выяснить это, изучив содержимое молок самцов миног, чьи нерестилища не имеют четко определенных положений, но при этом всегда привлекают внимание самок.

К большому удивлению исследователей, они обнаружили в семенной жидкости этих рыб огромные количества хорошо знакомого им вещества, которое было открыто еще в конце 17 века.

Речь идет о спермине, короткой органической молекуле, которая придает семенной жидкости ее характерный запах, а также защищает ДНК сперматозоидов от повреждения при попадании в половые органы женщины.

Это соединение, как показали последующие опыты на самках миног, действительно радикальным образом меняло их поведение, если те были готовы к размножению, заставляя их плыть в ту точку аквариума, куда ученые выливали его раствор. При этом оно не влияло на самцов и неполовозрелых самок.

Открыв это необычное свойство спермина, ученые проверили, что произойдет, если заблокировать рецепторы, распознающие молекулы этого сигнального вещества. В результате этого самки стали абсолютно нечувствительными к нему, но при этом реагировали на другие феромоны, которые вырабатывают жабры самцов в сезон размножения.

Учитывая то, что это вещество присутствует и в семенной жидкости человека, его обнаружение в молоках миног указывает на то, как появились половые феромоны позвоночных существ и какую функцию они изначально исполняли. В ближайшее время ученые планируют раскрыть другие возможные роли спермина в жизни рыб, отключив те гены, чьей работой управляет это вещество.

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