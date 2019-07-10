00:53 11 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.84
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.69
Поиск
Перед сексом

Секс: раскрыт один из его главных секретов

CC BY 2.0 / Luis Hernandez
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
254 0 0

Биологические маркеры, которые модифицируют поведение, физиологическое и эмоциональное состояние других особей того же вида, известны науке давно. Но, как оказалось, не все их свойства были изучены.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Ученые задались целью понять, как возникли половые феромоны и почему запах мужчин заставляет женщин думать о сексе. 

Анна Скотт (Anne Scott) из университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге (США) и ее коллеги выяснили, что некоторые секс-феромоны, присутствующие в организме человека, появились еще во времена зарождения первых позвоночных животных, наблюдая за "семейной жизнью" миног (Petromyzon marinus), примитивных рыб, не обладающих челюстями и твердым скелетом.

CC BY-SA 4.0 / Drow_male / Petromyzon marinus (Lamprey) mouth in Sala Maremagnum of Aquarium Finisterrae (House of the Fishes), in Corunna, Galicia, Spain (cropped photo)
Миноги

Подобные живые существа доминировали в океанах Земли примерно 550 миллионов лет назад, а сегодня существует лишь несколько десятков их видов, ведущих полупаразитический образ жизни. 

Влюбленная пара
© Fotolia / Mikhail_kayl
Американские гинекологи раскрыли секрет идеального секса

Несмотря на примитивное устройство и анатомию, миноги обладают достаточно необычными и сложными брачными традициями. Во времена сезона размножения, каждый самец приплывает на нерестилище и строит своеобразное "гнездо", которое он охраняет от посягательств конкурентов и куда он пытается завлечь самок.

Что же служит "приманкой"? Американские биологи попытались выяснить это, изучив содержимое молок самцов миног, чьи нерестилища не имеют четко определенных положений, но при этом всегда привлекают внимание самок.

К большому удивлению исследователей, они обнаружили в семенной жидкости этих рыб огромные количества хорошо знакомого им вещества, которое было открыто еще в конце 17 века.

Речь идет о спермине, короткой органической молекуле, которая придает семенной жидкости ее характерный запах, а также защищает ДНК сперматозоидов от повреждения при попадании в половые органы женщины.

Любовь
© Fotolia / Nd3000
Сексотерапия: известно, какие болезни лечат занятия любовью

Это соединение, как показали последующие опыты на самках миног, действительно радикальным образом меняло их поведение, если те были готовы к размножению, заставляя их плыть в ту точку аквариума, куда ученые выливали его раствор. При этом оно не влияло на самцов и неполовозрелых самок.

Открыв это необычное свойство спермина, ученые проверили, что произойдет, если заблокировать рецепторы, распознающие молекулы этого сигнального вещества. В результате этого самки стали абсолютно нечувствительными к нему, но при этом реагировали на другие феромоны, которые вырабатывают жабры самцов в сезон размножения.

Учитывая то, что это вещество присутствует и в семенной жидкости человека, его обнаружение в молоках миног указывает на то, как появились половые феромоны позвоночных существ и какую функцию они изначально исполняли. В ближайшее время ученые планируют раскрыть другие возможные роли спермина в жизни рыб, отключив те гены, чьей работой управляет это вещество.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Первое апреля: что делают молдаване после секса
Секс на высоте - стюардессы рассказали о пикантных подробностях полетов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову
Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться