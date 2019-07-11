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Астероид Рюгу, сфотографированный зондом Rover-1A

Посадка на астероид произведена, на Землю пошли первые кадры - фото, видео

© Photo: JAXA
Наука и технологии
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Потенциально опасное для нашей планеты космическое тело исследует японский зонд.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Межпланетная станция "Хаябуса-2" передала на Землю первые снимки, полученные ее бортовыми камерами в тот момент, когда зонд коснулся поверхности астероида Рюгю и попытался захватить первые пробы "чистой" первичной материи Солнечной системы. Об этом заявили ученые на пресс-конференции в штаб-квартире JAXA.

​"Мы знали, что над этой точкой скопились частицы, выброшенные в пространство над астероидом после рождения нового кратера на его поверхности. Мы знаем, что посадка прошла идеальным образом и поэтому мы считаем, что нам удалось собрать часть из них", — заявил Сэйитиро Ватанабе (Seiichiro Watanabe), научный руководитель миссии.

Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю. Как надеются ученые, она привезет на Землю первые абсолютно чистые образцы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня прошлого года и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр небесного тела, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.

Первая часть этой задачи — "обстрел" астероида и сбор его обломков – была успешно решена в конце февраля этого года, когда "Хаябуса-2" опустилась в точку L08E1 и выстрелила в нее пятиграммовой танталовой пулей.

© Photo : JAXA
Японский зонд, после сброса бомб на астероид, готовится ко второй посадке

В первых числах апреля пилоты и научная команда миссии успешно реализовали вторую фазу "бомбардировки" астероида – сброс на его поверхность достаточно увесистой "бомбы", чья масса составляет примерно 15 килограмм. Она содержала в себе 4,5 килограмма октогена и была устроена таким образом, что вся сила взрыва оказалась направлена вниз, в сторону поверхности астероида.

После того, как камеры зонда локализовали новорожденный кратер, руководство миссии приняло решение совершить несколько повторных сближений с поверхностью Рюгю для забора образцов "чистой" материи астероида. Для этого "Хаябуса-2" должна была сбросить специальный светоотражающий маячок, который поможет ему осуществить посадку в кратер в ходе последующего сближения.

После первой неудачной попытки, зонд успешно исполнил эту задачу в конце мая, после чего участники миссии потратили примерно три недели на получение детальных фотографий кратера и выбор места для посадки.

Этот рисковый маневр был успешно реализован сегодня ночью, когда "Хаябуса-2" успешно коснулась поверхности астероида в точке C01-Cb, расположенной неподалеку от рукотворного кратера.

​Как отметил Ватанабе, зонд идеально справился с этой задачей, удалившись всего на метр от центра зоны посадки.

Пока ученые не могут точно сказать, удалось ли "Хаябусе-2" захватить образцы гальки и пыли, выброшенной взрывом, однако научная команда миссии уверена в том, что им удалось решить эту задачу.

В пользу этого свидетельствуют фотографии, полученные камерой, расположенные рядом с раструбом, куда попадают образцы астероидной материи. На них, по словам планетолога, можно увидеть большое количество пыли, "левитирующей" над поверхностью Рюгю.

​Вдобавок, сама система захвата пыли сработала корректно и использовала последнюю капсулу для хранения образцов. Как шутят ученые, пыли на фотографии так много, что они опасались, что крышка пылесборника просто не закроется.

Метеор сгорает в земной атмосфере, архивное фото.
© Fotolia / Vadimsadovski
Захватывающее зрелище: как выглядит поверхность астероида - уникальные фото

Что интересно, эти первые снимки, добавил Ватанабе, указывают на то, что структура пород и их химический состав в данной точке Рюгю отличаются от того, как устроены его недра в той точке, где зонд забрал первые образцы материи в начале года. К примеру, галька и гранулы имели несколько другую форму и цвет.

Более точные и однозначные данные, в том числе массу нового образца астероидной материи, японские ученые смогут узнать только после того, как "Хаябуса-2" завершит серию маневров по возврату на прежнюю орбиту.

После того, как зонд завершит изучение астероида с орбиты, он начнет подготовку к возврату на Землю. По текущим планам, он начнет полет домой в декабре этого года, и за последующие полгода у "Хаябусы-2" еще будет возможность совершить третью посадку и еще раз "обстрелять" астероид.

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