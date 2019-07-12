Врачи в шоке: обнаружен пациент с половиной мозга

Необычный пациент был диагностирован врачами одной из подмосковных больниц: у него не было левого полушария.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В подмосковную больницу поступил, казалось бы, обычный пациент 60 лет. Привезли его на скорой в связи с транзисторной ишемической атакой. Вот только при обследовании выяснилось, что у мужчины не было левого полушария мозга.

Об этом рассказала невролог Федерального центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ФМБЦ им. А.И.Бурназяна Марина Аникина изданию "Московский комсомолец".

Когда специалисты провели компьютерную томографию, то обнаружили, что у пенсионера вместо левого полушария на снимке красовалась пустота. Оставалось сделать вывод, что одно полушарие мозга "тянуло" всю жизнь человека "за себя и за того парня".

"Я прожил нормальную жизнь, меня ничего не беспокоило, и теперь мне не нужна лишняя "слава", - сказал пациент врачам и ученым.

Во время разговора с пациентом врачи узнали, что мужчина за всю свою жизнь не столкнулся ни с какими проблемами со здоровьем. Отработал всю жизнь инженером, успешно получив соответствующее образование с одним полушарием.

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У него жена и двое детей. Больше всего медиков поразило, что пациент без половины мозга отслужил в армии.

Врачи, разобрав ситуацию и сверив ее со случаями ДЦП, когда у людей также был частично поражен мозг, пришли к логичным и реалистичным выводам: это не мистика и не результат болезни.

Врачи предположили, что деформация произошла на самой ранней стадии формирования плода, и мозг еще на стадии зародыша перераспределил функции с неразвивающегося полушария на здоровое.