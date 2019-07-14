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Спящая девушка в кровати

Специалист-сомнолог рассказал, сколько надо спать, чтобы выспаться

CC0 / Pixabay
Наука и технологии
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Эксперт по диагностике и лечению заболеваний, связанных с нарушением сна, рассказал о нормальной продолжительности сна.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. У каждого человека своя норма сна, определяемая генетикой, отметил врач-сомнолог Александр Пальман в беседе с RT.

Усталость. Архивное фото
CC BY 2.0 / Mislav Marohnić / Photo
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"В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы. Есть люди короткоспящие (им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного) и длинноспящие (им для восстановления должно потребоваться на несколько часов больше). Для таких людей привычный семи-восьмичасовой сон может оказаться недостаточным или избыточным", — отметил он.

Эксперт отметил, что если человек получает необходимое ему количество сна, но все равно не высыпается, ему необходимо обратиться к врачу.

"Это уже гиперсомния — избыточная сонливость. Это не норма. Это может быть следствием самых разнообразных причин, начиная от депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна", - сказал Пальман, добавив, что консультация врача в таких случаях обязательна.

Он также отметил, что недосып можно компенсировать длительным сном в выходные дни, но не регулярно, так как большой дефицит сна в будние дни будет все же окажет влияние на качество бодрствования.

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