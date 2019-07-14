Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник

Для метеозависимых людей наступает сложное время, к которому необходимо подготовиться, чтобы уберечь здоровье.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы. Не исключено, что она станет самой сильной в июле 2019 года и одной из сильнейших за последнее десятилетие.

Люди с метеозависимостью в этот период могут почувствовать недомогания, особенно те, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В эти дни рекомендуется следить за артериальным давлением, избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев, таких как ромашка, пустырник, валериана.

Астрономы отмечают, что в 2019 году начался новый одиннадцатилетний цикл солнечной активности, уже 25-й по счету с начала наблюдений. Солнечная активность и мощность магнитных бурь постепенно растут, пока не достигнут максимума.

Следить за солнечной активность онлайн можно на сайте российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

По мнению ученых, максимум электромагнитного цикла, когда Солнце будут сотрясать мощные вспышки, придется на 2022-2023 годы.

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