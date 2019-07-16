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Сегодня ночью жители Молдовы увидят лунное затмение - где и как наблюдать

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Наука и технологии
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Астрономы рассказали, где и в котором часу лучше всего наблюдать этот редкий природный феномен.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. В ночь с 16 на 17 июля жители Молдовы и большей части европейского континента смогут увидеть редкий природный феномен. Это лунное затмение - последнее в ближайшие шесть лет, которое можно наблюдать на территории Восточной Европы.

По сообщению специалистов Московского планетария, продолжительность лунного затмения составит 1 час 58 минут. Наибольшее затемнение лунной поверхности будет происходить, начиная с 23.00 по кишиневскому времени.

Земная тень начнет закрывать видимый диск Луны с левой стороны, а к 0.31 ночи наступит максимальная фаза затмения, когда в тень погрузится большая часть лунного диска. Завершится затмение в 2.00 ночи, когда естественный спутник нашей планеты выйдет из тени Земли.

Следующее лунное затмение, видимое в нашей части планеты, состоится только в 2025 году. Лунное затмение - феномен, когда лунный диск затемняется тенью Земли во время прохождения нашей планеты между Солнцем и Луной.

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Теги:
лунное затмение


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