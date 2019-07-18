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Солнечные батарея на воде

Крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию построит Южная Корея

© AFP 2019 / STR
Наука и технологии
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Батареи разместят на водном пространстве площадью в 30 квадратных километров, отгороженном морской дамбой.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Правительство Южной Кореи одобрило проект создания самой крупной в мире плавучей электростанции на солнечных батареях, сообщило в четверг южнокорейское министерство промышленности, торговли и природных ресурсов.

Станция будет построена на водном пространстве, отгороженном морской дамбой Сэмангым в провинции Чолла-Пукто.

На первом этапе строительства станции, который закончится в апреле 2022 года, предполагается достичь мощности 1,2 гигаватт, а в 2025 году на втором этапе - еще 0,9 гигаватт электроэнергии.

Частные инвестиции в этом проекте на пути его реализации составят 4,6 триллиона южнокорейских вон (3,9 миллиарда долларов).

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CC0 / Pixabay / qimono
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Станция, или ферма, как ее еще называют, будет занимать площадь в 30 квадратных километров на поверхности искусственного озера Сэмангым.

Добываемой на нем электроэнергии хватит для обеспечения электричеством миллиона квартир в год.

В настоящее время крупнейшей плавучей электростанцией на солнечных батареях считается плавучая ферма у города Хуайнань в китайской провинции Аньхой. Станция в Южной Корее обещает оказаться в 14 раз больше.

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