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Российский космический корабль, иллюстративное фото

ВВС США обнаружили в космосе неизвестный объект после запуска "Союз МС-13"

© Photo: NASA
Наука и технологии
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Неизвестный объект находится на орбите с минимальной высотой 190 километров и максимальной 221 километр.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Неизвестный объект обнаружен на околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ" 20 июля с космодрома Байконур, следует из данных на специализированном сайте ВВС США spacetrack.org, передает РИА Новости.

Корабль "Союз МС-13" был запущен 20 июля в 19.28 мск и причалил к Международной космической станции 21 июля в 1.48 мск. На нем на станцию прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Они присоединились к россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук.

© Sputnik / Антон Денисов
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Согласно данным на сайте spacetrack.org, в результате запуска "Союза МС-13" американскими военными были зафиксированы на околоземной орбите три объекта под номерами 44437, 44438 и 44439: корабль "Союз МС-13", третья ступень ракеты "Союз-ФГ" и неизвестный фрагмент ступени.

По информации сайта, неизвестный объект находится на орбите с минимальной высотой 190 километров и максимальной 221 километр, а ступень - на орбите высотой 189 на 200 километров.

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В предыдущие годы после запусков пилотируемых "Союзов" американские военные регистрировали на орбите только два объекта - корабль и третью ступень. В апреле 2015 года в космосе были обнаружены два десятка обломков третьей ступени ракеты "Союз-У", которая разрушилась в результате нештатного отделения грузового корабля "Прогресс М-27М".

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