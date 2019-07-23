Найдено эффективное средство против рака

Новый способ остановить рак нашли китайские ученые: оказывается, помочь в этом могут наночастицы...

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Китайские ученые обнаружили, что наночастицы, которые содержатся в чернилах каракатицы, подавляют рост раковых опухолей у мышей.

Результаты исследования были опубликованы на научном портале Phys.org.

Ученые обратили внимание на то, что чернила каракатицы состоят в основном из меланина, аминокислот, моносахаридов (простых сахаров), металлов и других соединений.

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Исследования показали, что вещества стимулируют иммунную функцию в опухолевых образованиях и в сочетании с облучением могут почти полностью подавлять рост раковых клеток.

Обрадовала ученных биосовместимость наночастиц с другими животными организмами.

В будущем исследователи планируют изучить другие природные материалы, которые обладают противораковыми свойствами.

"Наша исследовательская группа в настоящее время изучает биомедицинский потенциал природных материалов, таких как шерсть, чернила каракатицы, бактерии, грибки и даже клетки человеческого организма в качестве терапевтического лекарственного средства", - сказал исследователь Сиань-Чжэн Чжан.

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