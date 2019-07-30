Цифровая революция в СНГ и торговля без пошлин

В переходе на цифровизацию среди стран СНГ лидируют Россия и Казахстан, а в зоне свободной торговли проблемы были у Молдовы, но ситуация немного изменилась.

Алексей Стефанов, Sputnik

Сейчас весь мир переходит на цифровизацию общества и экономики, и странам СНГ необходимо не отстать в этом процессе, выбрать правильную стратегию совместных действий. Об этом агентству Sputnik рассказал замначальника отдела стратегии экономразвития департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Андрей Кушниренко, комментируя наиболее перспективные проекты в рамках Содружества независимых государств.

Больше чем цифра: страны СНГ переходят на новый формат

"Обычно все хорошие мысли пробивают путь снизу доверху довольно долго. Но 31 мая было заседание Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде и там, не сговариваясь, многие премьеры посвятили свои выступления, обмен мнениями именно вопросам цифровизации", - отметил Кушниренко.

На эту тему 31 мая подробно высказались главы правительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России. Как подчеркнул Кушниренко, Дмитрий Медведев — известный сторонник цифры. Причем, по словам чиновника, они не просто говорили о том, что надо цифровизовываться и делать это быстро и сообща, а речь шла о конкретных вещах.

"Например, нужна общая для всех стран содружества цифровая повестка дня, нужно создать интегрированную цифровую инфраструктуру, обеспечить технологическую совместимость наших действий, потому что можно очень быстро развиваться, но если у вашего соседа все по-другому, то осуществить задуманное не получится. Как одно из конкретных направлений необходимо создание общей платформы и общих правил электронной торговли", - отметил Андрей Кушниренко.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Молдавскую делегацию тоже заинтересовали вопросы "цифровизации общества и экономики"

В результате, по его словам, эти основные направления были конкретизированы и представлены в документе под названием "Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в области цифрового развития общества и План первоочередных мероприятий по ее реализации". Сам документ был обсужден на заседании Комиссии по экономвопросам при Экономическом совете СНГ. Дальше его рассмотрят на Экономическом совете, а в октябре — уже главы правительств.

"Будет выработана дорожная карта совместных действий и план ее реализации. Конечно, сам предмет — цифровизация общества и экономики — огромен. И там очень много еще непонятного, не говоря о том, что сам термин "цифровизация" хорошо бы определить", - отметил Кушниренко.

По просьбе Sputnik он попытался раскрыть основную суть загадочного перехода на цифру. "Если говорить о цифровизации экономики, то эта такая экономика, в которой средством производства наряду с трудом, капиталом и материальными ресурсами выступает информация в цифровой форме. То есть там, где используется цифровая информация как фактор производства, это и есть цифровизация. Она не заменяет ничего из перечисленного – ни людей, ни ресурсы, ни капитал, но является самостоятельным и новым фактором производства", - пояснил он.

Андрей Кушниренко считает подготовленный документ стартовой точкой, в котором оговариваются основные направления, отмечается, что будет развиваться, и конкретизироваться в этом направлении, и найдет свое отражение в плане реализации Стратегии экономического развития до 2030 года.

"Сейчас началась работа по планам – как эту стратегию на ближайшие пять лет реализовывать. Естественно, что цифровизация займет заметное место во всех отраслях. Не просто в виде общего лозунга, но и в сельском хозяйстве, и в машиностроении, и в горно-металлургическом комплексе, не говоря уже о связи. Поэтому этот документ появился вовремя, он очень востребован. У нас на любой комиссии вначале собираются мнения государств, а потом идет обсуждение. И тот факт, что семь государств предоставили свои суждения, и все они безоговорочно поддержали эту идею свидетельствует о том, что страны заинтересованы в общих действиях по цифровизации", - отметил Андрей Кушниренко.

На данный момент лидерами по цифровизации среди стран СНГ, по его словам, являются Россия и Казахстан, но остальные страны делают все для того, чтобы это отставание ликвидировать. "Потому что понимают, как, например, представители Кыргызстана, что цифровизация поможет этой стране совершить экономический рывок. И 2019 год провозглашен в Кыргызстане годом цифровизации", - сказал Кушниренко.

ЗСТ: с какими проблемами сталкиваются страны СНГ

По взаимной договоренности страны Содружества ежегодно сообщают в Исполком СНГ, как они реализуют положения Договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) от 2011 года. Фиксируются и различные нарушения. Скажем, Беларусь и Кыргызстан повышали ставки НДС по отдельным товарам, импортируемым из соседних стран. Таким образом, страны пытались стимулировать развитие своей промышленности и сельского хозяйства, отступая от принципа равноправного отношения к своим товарам и импортированным из стран Содружества.

"Но недостатки, которые отмечались в Беларуси, были устранены. У них НДС по ряду товаров растениеводства взимался по-разному — к своим товарам и импортируемым. На свою продукцию налог был 10%, а на привезенную – 20%. Но с 1 января 2019 года эта проблема была устранена. Похожая ситуация была и в Кыргызстане с мукой, и там проблему также устранили", - рассказал Андрей Кушниренко.

По его словам, достаточно в один год отметить недостаток, вынести на обсуждение на Экономическом совете, как на следующий год его уже нет.

"Это не означает, что не появляются какие-то другие проблемы, но все они решаются в рабочем порядке. А вот созданная у нас в рамках договора квазисудебная система до сих пор остается невостребованной, поскольку каких-то крупных принципиальных споров не возникает. Достаточно обмена взаимной информацией, претензиями, и это приводит к устранению недочетов и перегибов", - пояснил Кушниренко.

Также сложности были с Молдовой и Украиной, которые еще пять лет назад решили усидеть на двух стульях – оставаться в Договоре о зоне свободной торговли стран СНГ и при этом заключили соглашения о свободной торговле с Европейским союзом. В результате на ряд товаров из этих стран Россией были введены пошлины.

"Участие какой-либо страны в разных зонах свободной торговли — это жизненная необходимость. Каждая страна в мире участвует в 3-4 зонах свободной торговли и это не повод для торговых споров. Но в данном случае соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве с ЕС содержат положения, которые полностью разрушают производственную кооперацию этих стран с другими странами Содружества", - сказал Андрей Кушниренко.

При этом он добавил, что с 1 января 2019 года список облагаемых пошлиной товаров из Молдовы все-таки был Российской Федерацией заметно сокращен.

"Россия говорила в свое время этим странам, что нужно проконсультироваться, прежде чем заключать договор с ЕС, необходимо определить переходный период, дорожную карту и так далее. Но обе страны заявили, что это их европейский выбор. Тогда Российская Федерация, используя специальную оговорку нашего договора, ввела на ряд ключевых товаров, экспортируемых Украиной и Молдовой в Россию, обычные пошлины. Не нулевые, как в зоне свободной торговли, а те, которые установлены в торговле со всеми странами", - сказал он.

Андрей Кушниренко отметил, что режим свободной торговли между Россией и Украиной во многом приостановлен. Но, что примечательно, Украина, несмотря на все разговоры, не собирается выходить из договора о зоне свободной торговли СНГ. Более того, Украина подчеркивает, что она является стороной этого договора, заключил Андрей Кушниренко.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK