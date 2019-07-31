По стопам доктора Преображенского: ученые создали эмбрион обезьяны-человека - видео

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Химеры, согласно греческой мифологии, были монстрами с головой льва, туловищем козла и драконьим хвостом. Они извергали огонь из пасти. Научные химеры менее гротескны.

Химерой в биологии считается организм, созданный из генетически разнородных клеток. Как пишет мадридское издание El Pais, недавно группа испанских и американских ученых создали эмбрион-химеру человека и обезьяны в лаборатории в Китае.

Ученые вводили стволовые клетки человека в эмбрионы животных, чтобы выращивать новые органы для трансплантации. Результатом экспериментов стал эмбрион с человеческими клетками, который так и не появился на свет, поскольку исследователи прервали "беременность".

Сообщается, что над экспериментом работали представители Католического университета Мурсии и американского Института биологических исследований Солка, возглавлял эксперименты испанец Хуан Карлос Изписуа.

"Результаты очень многообещающие", - заявили ученые журналистам издания, не раскрывая подробностей.

Они хотят опубликовать итоги своей работы в специализированном журнале.

Директор Центра регенеративной медицины Барселоны Анхель Райа уже отметила важность соблюдения "этических преград" в экспериментах с химерами.

"Что случится, если стволовые клетки… сформируют человеческие нейроны в мозгу животного? Появится ли у него сознание? И что произойдет, если стволовые клетки превратятся в сперматозоиды?" - задается вопросами он.

Проректор по исследованиям Католического университета Мурсии Эстрелью Нуньес считает, что ученые создали механизм, который приведет к "самоуничтожению человеческих клеток, если они мигрируют в мозг".

Подобные генетические эксперименты в мире не редкость. Например, команда, создавшая эмбирон обезьяны-человека, несколько лет назад трудилась над другой "химерой" - человека и свиньи. К счастью, эксперимент провалился. Клетки плохо приживались.

Подобные околонаучные экзерсисы высмеивались в литературе. Достаточно вспомнить профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Как мы помним, создатель Шарикова не только дал человеческий гипофиз собаке, но и зарабатывал на жизнь, возвращая вторую молодость похотливым буржуа. Вспоминается такая сценка.

- Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны, - объявил профессор и посмотрел строго.

- Ах, профессор, неужели обезьяны?

- Да, - непреклонно ответил Филипп Филиппович.

- Когда же операция? - бледнея и слабым голосом спрашивала дама".

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