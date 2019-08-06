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Достань с неба звезду: какие астрономические явления можно увидеть в августе

© Sputnik / Alexey Malgavko
Наука и технологии
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В августе в телескоп можно будет наблюдать планеты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Меркурий.

Именно в августе наблюдается самый красивый метеоритный поток - Персеиды. Полный календарь событий на ночном небе для читателей Sputnik Таджикистан можно посмотреть в нашем материале.

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Метеорный поток Персеиды, снятый в самых разных точках планеты Земля
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8 августа Венера будет в ближайшей точке к Солнцу.

11 августа можно наблюдать солнечное затмение, которое будет в 12 часов 47 минут. Это частное затмение Солнца будет доступно к наблюдению с территории Сибири, Дальнего Востока, центральной части России. Кроме этого, его смогут увидеть жители северной части Канады, Гренландии, Скандинавии, Казахстана, Монголии и северо-восточной части Китая.

В ночь с 12 на 13 августа можно начинать наблюдать метеорный поток Персеиды.

13 августа по утрам на небе будет появляться Меркурий.

15 августа ожидается полнолуние.

19 августа достигнет максимума метеорный поток Каппа Цигниды - редкие, но яркие и крупные.

20 августа Меркурий войдет в ближайшую к Солнцу точку.

30 августа можно будет наблюдать новолуние.

В августе в телескоп можно будет наблюдать планеты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Меркурий.

Марс и Венера на небе появляются днём, поэтому недоступны для наблюдений.

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