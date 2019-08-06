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Алкоголизм.

Вечером весело, утром - не очень: ученые раскрыли опасность похмелья

CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Наука и технологии
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Похмелье снижает функции мозга и ухудшает память, к такому выводу пришли ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Австралийские ученые провели исследование с участием около сотни посетителей баров в центральном районе Брисбена. По утрам после вечеринок они проходили онлайн-опросы, а также когнитивные тесты. Выяснилось, что успешность и скорость прохождения теста напрямую зависела от количества выпитого накануне.

Авторы работы планируют продолжить изучать влияние похмелья на функции мозга, задействовав в тестировании большее число добровольцев.

Питейные заведения Москвы
© Sputnik / Алексей Куденко
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Ранее группа российских ученых открыла несколько ранее неизвестных вариаций генов, встречающихся у сильно пьющих жителей нашей страны.

Исследователи выяснили, что алкоголизм развивается не из-за слабой воли или каких-то других проблем с характером. Причина заключается в мутации генов, отвечающих за переработку этанола и работу определенных частей "центра удовольствия" и других регионов мозга, связанных с самоконтролем и импульсивным поведением.

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Теги:
симптомы, ученые, синдромы, похмелье


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