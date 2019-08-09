Ученые вырастили человеческую печень "в пробирке"

Ученые признались: на подобный шаг они были вынуждены пойти из-за принципиальных различий в генетике человека и лабораторных мышей.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Команда специалистов из Питтсбургского университета впервые в истории вырастила человеческую печень в лаборатории, сообщает сайт Medicalxpress.

Генетически модифицированные миниатюрные фрагменты человеческой печени ученые синтезировали, чтобы изучать заболевания печени человека и проводить тесты для терапии.

"Это первый раз, когда мы можем создать генетически модифицированную миниатюрную печень человека с заболеванием, используя стволовые клетки в лаборатории", - рассказали исследователи.

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Ученые отмечают, что на подобный шаг они были вынуждены пойти из-за принципиальных различий в генетике человека и лабораторных мышей.

"Мыши не люди", - рассказал один из ученых. - "Мы рождены с мутациями, которые вызывают у человека определенные болезни, но вы не можете изучать такие же болезни у мышей, поэтому создание мини-индивидуальной человеческой печени логично и выгодно".

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