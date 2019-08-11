10:00 11 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.68
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.70
Поиск
WhatsApp

Новая уязвимость WhatsApp: можно исправить текст чужого сообщения - видео

CC0 / antonbe
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
77 0 0

Эксперты уведомили WhatsApp об уязвимости еще в конце 2018 года, но их до сих пор не исправили.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В популярном мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую злоумышленникам редактировать сообщения пользователей. Об этом заявили специалисты израильской компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies в своем блоге.

Третий глаз - как через соцсети следят за пользователями>>>

Эксперты пояснили, что хакеры могут использовать функцию "цитирование" в групповых чатах, чтобы изменить личность отправителя, даже если этот человек не состоит в группе. А еще в WhatsApp обнаружился баг, который дает возможность корректировать текст чужого сообщения.

Специалисты Check Point пояснили, что уведомили WhatsApp об указанных уязвимостях еще в конце 2018 года, но их до сих пор не исправили.

Разработчики WhatsApp 26 июля анонсировали появление новых функций в приложении, а 24 июля стало известно, что мессенджер появился на кнопочных телефонах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Большой Брат, помоги: Facebook попросил государство регулировать интернет
В Android обнаружен Новый вирус, который крадет сообщения из WhatsApp
Популярный мессенджер WhatsApp ограничивает пересылку сообщений


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эффектно и чувственно: взгляд со стороны на съемки календаря Pirelli 2020 - фото
Летающий человек преодолел Ла-Манш
Такое действительно стало возможно: "летающий человек" пересек Ла-Манш
Готовимся к школе: первый раз – в первый класс!
Как в Молдове подготовиться к школе

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться