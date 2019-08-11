Новая уязвимость WhatsApp: можно исправить текст чужого сообщения - видео

Эксперты уведомили WhatsApp об уязвимости еще в конце 2018 года, но их до сих пор не исправили.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В популярном мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, позволяющую злоумышленникам редактировать сообщения пользователей. Об этом заявили специалисты израильской компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies в своем блоге.

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Эксперты пояснили, что хакеры могут использовать функцию "цитирование" в групповых чатах, чтобы изменить личность отправителя, даже если этот человек не состоит в группе. А еще в WhatsApp обнаружился баг, который дает возможность корректировать текст чужого сообщения.

Специалисты Check Point пояснили, что уведомили WhatsApp об указанных уязвимостях еще в конце 2018 года, но их до сих пор не исправили.

Разработчики WhatsApp 26 июля анонсировали появление новых функций в приложении, а 24 июля стало известно, что мессенджер появился на кнопочных телефонах.

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