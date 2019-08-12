14:39 12 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD17.59
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.70
Поиск
Звезды с борта МКС

НАСА: астероид размером с пирамиду Хеопса движется к Земле

© Photo: NASA
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
103 0 0

Астероид 2019 OU1 специалисты НАСА обнаружили 25 июля этого года

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. "Потенциально опасный" астероид пролетит недалеко от Земли в конце августа, сообщает NASA.

Космический объект превышает по размерам пирамиду Хеопса. Диаметр астероида 2019 OU1 равен 160 метрам, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.

Астероид Рюгу, сфотографированный зондом Rover-1A
© Photo: JAXA
Посадка на астероид произведена, на Землю пошли первые кадры - фото, видео

Специалисты НАСА прогнозируют, что астероид окажется 28 августа в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии порядка миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало новый перечень космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.

Наиболее близким по дате инцидентом называется гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке экспертов агентства, это может случиться 9 сентября 2019 года.

Возможность такого происшествия — один шанс из семи тысяч. В настоящее время астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.

Астероид 2019 OU1 обнаружили 25 июля 2019 года. Он относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 1251 земной день, или 3,42 земного года. Максимально отдаляется от Солнца на 551 миллион километров, а приближается на 129 миллионов километров.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям   узнать,что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Путин на мотоцикле на байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе - фото
Мальчик Матвей из иркутского Тулуна подарил Путину тигра
Мальчик Матвей из иркутского Тулуна подарил Путину тигра - видео
Обеспечение питьевой водой в Молдове
Обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться