НАСА: астероид размером с пирамиду Хеопса движется к Земле

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. "Потенциально опасный" астероид пролетит недалеко от Земли в конце августа, сообщает NASA.

Космический объект превышает по размерам пирамиду Хеопса. Диаметр астероида 2019 OU1 равен 160 метрам, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.

Специалисты НАСА прогнозируют, что астероид окажется 28 августа в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии порядка миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало новый перечень космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.

Наиболее близким по дате инцидентом называется гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке экспертов агентства, это может случиться 9 сентября 2019 года.

Возможность такого происшествия — один шанс из семи тысяч. В настоящее время астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.

Астероид 2019 OU1 обнаружили 25 июля 2019 года. Он относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 1251 земной день, или 3,42 земного года. Максимально отдаляется от Солнца на 551 миллион километров, а приближается на 129 миллионов километров.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK