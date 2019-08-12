Ночью жители Молдовы увидят один из самых красивых звездопадов

В ночь с понедельника на вторник метеорный поток Персеиды достигнет своего пика.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Жители Молдовы смогут в ночь с понедельника на вторник, 12-13 августа, наблюдать один из самых красивых звездопадов года.

В небе над нашей страной можно будет увидеть прохождение пика метеорного потока Персеиды, когда на ночном небосклоне появляется до 100 метеоров в час. Наблюдать падающие звезды можно невооруженным взглядом, хотя бинокль или телескоп сделают зрелище намного красочнее.

Метеорный поток Персеиды каждый год наблюдается в августе. Область неба, которая визуально кажется источником метеоров находится в созвездии Персея, по имени которого звездопад и получил свое название.

Поток метеоритов образован частицами хвоста кометы Свифта-Таттла, через который проходит Земля.

Комета вернется к земле и будет видна в следующий раз только в 2126 году.

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