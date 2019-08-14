В США начнут строить первый в мире "умный" мегаполис

Город, который планируют построить за 6 лет, будет называться Bleutech Park, а стоимость его строительства составит 7,5 миллиарда долларов.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Тема "умных" городов может получить интересное продолжение в Лас-Вегасе. Именно в этом американском мегаполисе скоро развернется строительство "технологичного сити". Как сообщают местные СМИ, это будет город в городе, где разместят жилые дома, офисы, торговые площадки, люксовые резиденции, гостиницу и развлекательные зоны.

При строительстве города планируют использовать новые технологии, в том числе автоматику, энергию возобновляемых природных ресурсов, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, дополненную реальность, роботов, супердеревья (созданные человеком комплексы для очистки воды и воздуха) и самовосстанавливающиеся бетонные конструкции.

Чудо-город планируют построить за 6 лет, а название ему дали Bleutech Park. Стоимость его строительства составит 7,5 миллиарда долларов.

"Умный" город – комплекс инфраструктурных решений по взаимодействию информационных и коммуникационных технологий и интернета вещей.

В Молдове элементы такой задумки можно наблюдать в кишиневском микрорайоне Чеканы, где недавно были установлены "электронные деревья". Они преобразовывают солнечную энергию в электричество даже в пасмурную погоду, улавливая любой проскользнувший луч. В темное время суток служат оригинальными фонарями, которые придают особую атмосферу вблизи.

Под этими установками жители и гости Кишинева могут бесплатно заряжать свои мобильные телефоны и другие гаджеты. Также можно бесплатно подключаться к Интернету.

Электронные деревья смогут производить 800 кВт электроэнергии в день из возобновляемых источников.

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Муниципальные службы примэрии Кишинева начали оборудовать возле этих устройств небольшие источники с чистой питьевой водой, чтобы в знойное время любой из тех, кто решит подзарядить свой телефон, мог утолить жажду.

Общая стоимость проекта составила 20 тысяч евро, а установить "солнечные деревья" в Кишиневе удалось за счет средств, предоставленных ООН в рамках Программы развития. Такие стальные "растения" установлены также на улицах городов во Франции, Дубае и Марокко.

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