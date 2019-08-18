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Снимок Земли через иллюминатор, сделанный на МКС

Земля: как она видится нам из ближнего Космоса, и как - инопланетянам

© Photo: Roscosmos/Anton Shkaplerov
Наука и технологии
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Синтетическую модель создали ученые - наши, гомо сапиенсы - допустив, что "чужие" разглядывают издалека нашу планету в свои телескопы и включают свой любопытствующий разум.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Американские ученые показали, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю через телескопы.

Земля, видимая из космоса
© Photo: NASA
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​Исследователи Корнеллского университета использовали около 10 тысяч снимков Земли, полученных специалистами NASA с помощью спутника Deep Space Climate Observatory. Эти изображения получали на десяти отдельно взятых длинах волн в течение 2016 и 2017 годов.

Этот метод не позволит получить точное изображение экзопланеты, но даст возможность понять, есть ли на ней океаны, облака и ледяные шапки, то есть условия потенциально обитаемого мира.

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