Космический корабль с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС

Повторная попытка стыковки будет проведена в районе 8-9 утра в понедельник.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. У космического корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту возникли проблемы при стыковке с МКС, сообщает РИА Новости.

Челнок подошел к зоне стыковки, затормозил, а затем начал отдаляться.

Вероятной причиной специалисты называют неполадки в системе стыковки корабля "Курс".

Корабль "Союз" отвели от МКС на безопасное расстояние, чтобы рассчитать возможность новой стыковки.

Система стыковки может быть исправлена, сказал журналистам руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев.

"Анализ телеметрии показал, что у нас есть замечания, исправимые замечания, по радийной аппаратуре", - сказал он.

По его словам, речь идет о системах МКС. На станции имеется все необходимое для ремонта и подготовленный экипаж.

Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 8.30 мск в субботу корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров. Повторная попытка стыковки будет проведена в районе 8-9 утра в понедельник.

Планировалось, что "Федор" станет первым российским антропоморфным роботом на МКС и пробудет там до 6 сентября, а 7 числа вернется на Землю.