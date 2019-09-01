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Врачи назвали симптомы диабета, которые часто путают с неопасными болезнями

© Sputnik / Miroslav Rotari
Наука и технологии
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При появлении нескольких из перечисленных признаков нужно незамедлительно обратиться к врачу.

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Один из симптомов диабета - постоянная усталость, которую часто принято связывать со стрессами, тяжелой работой и нарушениями ночного сна. Врачи "The Global Diabetes Community" подчеркнули, что данный признак болезни люди часто игнорируют, путая с менее опасным недугом, говорится в статье Daily Express. 

Виктория Бабицки
© Sputnik / Osmatesco
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Состояние постоянной усталости возникает также из-за того, что в организме человека возникает дисбаланс между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

По словам специалистов, инсулина может быть мало, или же, наоборот, его концентрация слишком высока, но человеческие клетки оказываются не чувствительны к нему.

"Сахар из крови не попадает в клетки, из-за чего они не получают необходимой энергии. В результате мы чувствуем усталость", - приводит газета слова специалистов. 

Сахарный диабет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кроме хронической усталости к часто игнорируемым признаками диабета относятся сухость во рту, неутолимая жажда, потеря веса, плохо заживающие раны, слишком частое мочевыделение, особенно ночью, зуд вокруг половых органов, размытое зрение.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишних килограммов, и еще примерно 15 процентов - от тяжелых форм ожирения. Около 47 процентов болезней, например, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

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