11:49 02 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.78
  • RUB0.27
  • RON4.15
  • UAH0.71
Поиск
Командный пункт ракетного объекта

Опасность: эксперт об искусственном интеллекте в системе ядерного контроля

© AP Photo / Vadim Ghirda
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
18 0 0

В некоторых ситуациях компьютерные системы могут расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является "тревожной перспективой".

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Серьезная опасность использования военными систем искусственного интеллекта заключается в его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара. Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на бывшего заместители министра обороны США Роберта Уорка.

Алексей Маслов
© Photo: bricsmagazine.com
Маслов: США бросят против России и Китая искусственный интеллект

По его словам, системы искусственного интеллекта не должны участвовать в контроле ядерного вооружения, поскольку они запускаются по определенным параметрам и показателям. В некоторых ситуациях искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является "тревожной перспективой".

В частности, приводится в пример российская система "Периметр", которая может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, после чего направит запрос в штаб войск, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, Уорк добавил, что военное применение искусственного интеллекта может привести к плачевным последствиям и без его прямого участия в управлении ядерным оружием. В частности, такой сферой может быть его использование при анализе разведывательных данных, а также в системах раннего предупреждения.

"Представьте, система искусственного интеллекта в командном центре китайских войск, проанализировав оперативные данные, заявляет, что США готовятся нанести удар по Китаю и рекомендует нанести превентивный удар", — сказал Уорк.

Тем не менее, он отмечает, что искусственный интеллект несомненно может принести пользу для военных, однако его применение должно быть ограничено, и не должно распространяться на ядерное вооружение, поскольку это может привести к "катастрофическому сценарию".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Кунев об искусственном интеллекте: монстра выпустили из пробирки
Политолог: внедрение искусственного интеллекта в вооружение неизбежно


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
"Ленинград" дал свой "финальный концерт" в Кишиневе - фото
Фруктовый ниндзя из Шаолиня
Фруктовый ниндзя: этот мальчик режет предметы без ножа - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться