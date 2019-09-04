Ничего нельзя утаить: стало известно, каким будет новый iPhone

В интернете опубликовали документы, которые якобы использует Apple для распространения новостей внутри компании. В них можно найти названия новых айфонов, дату релиза iOS, информацию о новых часах и планшетах.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Документы Apple, раскрывающие подробности о новых, еще не представленных iPhone 11 опубликованы в Сети в среду. Якобы секретная информация размещена в твиттере.

It looks like somehow our leak has been leaked. Ironic right? Here is a link to the PDF. Please quote us in any mentions of the link. https://t.co/BgbibhH6Tc — Latest Apple Software Beta News/Updates (@AppleBeta2019) 4 сентября 2019 г.

Отмечается, что новые смартфоны будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Еще есть предполагаемая дата старта продаж айфонов — 27 сентября.

Все три устройства будут работать на платформе iOS 13.1. Кроме того, вместе со смартфонами компания Apple выпустит и новые Apple Watch, а вот новые iPad Pro представят чуть позже - в октябре.

Ранее в Сети также появилась информация о том, что смартфоны оснастят двойной камерой с широкоугольным и зум-объективами. Экран и размеры устройства останутся прежними, однако Apple выпустит его в новых цветах корпуса — зеленом и фиолетовом.

Отмечалось, что производительность устройства вырастет незначительно, зато оперативная память телефона увеличится с трех до четырех гигабайт.