16:15 04 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.78
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.70
Поиск
Смартфон iPhone X, архивное фото

Ничего нельзя утаить: стало известно, каким будет новый iPhone

© Sputnik / Александр Вильф
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
35 0 0

В интернете опубликовали документы, которые якобы использует Apple для распространения новостей внутри компании. В них можно найти названия новых айфонов, дату релиза iOS, информацию о новых часах и планшетах.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Документы Apple, раскрывающие подробности о новых, еще не представленных iPhone 11 опубликованы в Сети в среду. Якобы секретная информация размещена в твиттере.

Отмечается, что новые смартфоны будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Еще есть предполагаемая дата старта продаж айфонов — 27 сентября.

Все три устройства будут работать на платформе iOS 13.1. Кроме того, вместе со смартфонами компания Apple выпустит и новые Apple Watch, а вот новые iPad Pro представят чуть позже - в октябре.

Эволюция iPhone
Эволюция iPhone 2018

Ранее в Сети также появилась информация о том, что смартфоны оснастят двойной камерой с широкоугольным и зум-объективами. Экран и размеры устройства останутся прежними, однако Apple выпустит его в новых цветах корпуса — зеленом и фиолетовом.

Отмечалось, что производительность устройства вырастет незначительно, зато оперативная память телефона увеличится с трех до четырех гигабайт.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Битва за сборы, привесы и надои: политики в поле и на ферме
Московские встречи молдавского президента
Московские встречи молдавского президента
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться