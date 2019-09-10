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Cимвол борьбы со СПИДом - красная ленточка

Ученые нашли механизм, способный справиться с вирусом СПИДа

CC BY 2.0 / Sham Hardy / Support For International AIDS Memorial Day
Наука и технологии
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Действие противовирусного препарата, которое выявили ученые, обнаружено впервые.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Международная группа ученых обнаружила механизм, который обезвреживает молекулу вируса СПИДа. Об этом говорится в сообщении Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). В команде работали российские, швейцарские, британские, американские и финские специалисты.

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"Обнаружение этого механизма позволило открыть новые классы гетероциклических полисераазотистых соединений в качестве противовирусных препаратов, а также возможность применения этих препаратов для различных вирусных заболеваний, с похожим типом действия... Важность полученных результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для разных типов заболеваний (рак, ВИЧ и другие)", - говорится в сообщении. 

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© Sputnik / Dmitry Vinogradov
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Доктор химических наук, профессор ЮУрГУ Олег Ракитин - один из тех, кто принимал непосредственное участие в исследовании. Он объяснил, что действие открытого механизма заключается в том, что исследуемое противовирусное органическое соединение, попадая в организм, способствует "изъятию" атома цинка из молекулы вируса, что приводит к дезактивации вируса.

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Ученые обратили внимание на то, что такое действие противовирусного препарата обнаружено впервые. Также при проведении этой научной работы специалисты выявили препараты, которые имеют высокую антивирусную активность и не "отравляют" обычные клетки организма.

"С самого начала наиболее перспективным направлением исследования нам казалось изучение противораковой активности данного класса соединений, однако неожиданно выяснилось, что такого рода соединения могут обладать также высокой и селективной активностью против вируса иммунодефицита кошек, который является ближайшим аналогом вируса иммунодефицита человека", - заявил Ракитин.

Ученые надеются, что исследование действия синтезированных ранее соединений будет продолжено для лечения других заболеваний со схожим механизмом действия.

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