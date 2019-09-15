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Пенсионеры играют в домино

Как в Молдове долго жить и чувствовать себя хорошо - специалисты дали ответ

CC0 / Pixabay / anaterate
Наука и технологии
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Регулярные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смертности, выяснили ученые, а сидячий образ жизни ведет к преждевременному старению и увяданию.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. По данным недавно проведенного масштабного исследования, даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни.

В эксперименте приняли участие суммарно 36 тысяч человек старше сорока лет. Испытуемых поделили на четыре группы по уровню их ежедневной активности, в среднем за их жизнью наблюдали около шести лет.

Наблюдение показало, что риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73 процента, а у второй по активности группы — на 66 процентов.

Офис
CC0 / Pixabay / 12019
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Ученые утверждают, что для повышения продолжительности жизни при сидячем образе достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день либо это же время потратить за физические нагрузки средней степени интенсивности.

Специалисты также выяснили, что риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза, если человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении.

Результаты, опубликованные в British Medical Journal, весьма актуальны для жителей таких стран как Молдова, в которых средняя продолжительность жизни далеко не рекордная, а доходы населения таковы, что людям интересны именно незатратные методы укрепления здоровья и обретения долголетия.

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Теги:
мнение, ученые, долголетие


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