09:02 28 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.75
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.74
Поиск
Чай.

Убийственный чай - гражданам Молдовы надо быть аккуратнее

© Sputnik / Алексей Даничев
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
19510

Один чайный пакетик при заварке приводит к попаданию в воду миллиардов частиц микро- и нанопластика, выяснили исследователи Университета Макгилла в Канаде.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. В исследовании канадских ученых отмечается, что от одного чайного пакетика в напитке может оказаться около 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц. Специалисты отмечают, что это значительно превышает те количества, которые обнаруживаются в других видах пищи и напитков, включая воду в пластиковых бутылках.

В ходе эксперимента использовались несколько пакетиков четырех разных видов фруктового чая, из которых удалили заварку и которые залили водой температурой 95 градусов Цельсия на пять минут. Затем исследователи профильтровали воду и, в частности, рассмотрели использованные пакетики под электронным микроскопом.

Чай, заварник.
© Sputnik / Osmatesco
Чай: возможный вред и несомненная польза - все дело в температуре и оттенке

В результате выяснилось, что оказавшиеся в воде наночастицы изначально не содержались в пакетиках, они появились лишь в процессе заварки.

Затем исследователи добавили полученные наночастицы в питательную среду, где обитали рачки-дафнии, и выявили закономерность в повышении концентрации частиц пластика в воде и появлении нарушений в развитии планктонных ракообразных. Однако пока специалисты затрудняются выяснить, как эти частицы могут повлиять на здоровье человека.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Чай: возможный вред и несомненная польза - все дело в температуре и оттенке
Чай или кофе, вот в чем вопрос - а вот и компетентный ответ
Возникает ли рак при употреблении чая или кофе - ученые дали ответ
Теги:
опасность, пластик, чай


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Памяти бывшего президента Франции Жака Ширака: каким он был - фото
БПЛА «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57
"Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57
Лишились неприкосновенности
Кто из молдавских депутатов утратил парламентский иммунитет

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться