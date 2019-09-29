Илон Маск и инопланетяне: что пишут СМИ

Первые пилотируемые пуски Starship могут состояться уже в следующем году, заявил изобретатель и инвестор.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск рассказал журналистам, что он знает о пришельцах. Беседа состоялась в Техасе на стартовой площадке, где собран экземпляр ракеты Starship, напоминающей инопланетный корабль (например, вот как представляла летательный аппарат съемочная группа кинокартины "Кин-дза-дза" Георгия Данелия - см. фото).

"Насколько мы знаем, мы — единственные разумные живые существа. Могут быть другие формы жизни, но мы не видели их следов", — сказал Маск, которого цитируют зарубежные СМИ.

Он отметил, что тоже, как и многие жители Земли, хотел бы увидеть инопланетян.

Трансляция мероприятия велась на сайте SpaceX.

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По словам Маска, Starship, может впервые быть запущен на орбиту Земли уже через полгода. А если все пойдет по плану, первые пилотируемые пуски могут состояться уже в следующем году.

Он напомнил, что осталось "всего семь сотен миллионов лет" до того, как Солнце разрушит Землю, и по этой причине человечеству необходимо нацелиться на создание устойчивых поселений на таких планетах, как Марс. Изобретатель считает, что проект Starship предваряет эпоху новой космической эры, где полеты людей к другим мирам перейдут из области фантастики в действительность.

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