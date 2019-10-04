Apple увеличит производство iPhone 11 на 10%

Компания Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство последней линейки iPhone 11 на 10% или на 8 миллионов штук после того, как спрос во всем мире на новый смартфон превзошел ожидания.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Российские ритейлеры рассказали, что фиксируют повышенный спрос на новые смартфоны iPhone, а в ряде случаев - дефицит дорогих моделей, сообщает РИА Новости.

"Эта осень намного загруженнее, чем мы ожидали. После увеличения заказов объем готовой продукции для линейки iPhone 11 будет выше по сравнению с прошлым годом", - сказал один из источников, знакомых с ситуацией.

Тем не менее, поставщики сохраняют осторожность и выражают обеспокоенность тем, что более высокий уровень заказов не будет устойчивым.

"Спрос на данный момент хороший. Но мы должны быть осторожными и не быть слишком оптимистичными. Я надеюсь, что пик сезона в этом году продлится дольше, чем в прошлом году", - добавил один из источников среди поставщиков Apple.

Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов>>>

Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит 131,99 тысячи рублей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK