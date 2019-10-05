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Выход в открытый космос. Архивное фото.

Абсолютная премьера: женская команда в открытом космосе - фото

Роскосмос
Наука и технологии
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Событие планировалось на конец марта, однако возникли технические трудности, которые сейчас преодолены.

КИШИНЕВ, 4 окт – Sputnik. Первый "женский" выход в открытый космос запланирован на 21 октября, его проведут астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр, сообщила представитель НАСА на брифинге в пятницу.

Экипажи МКС сдают экзамены
© Ruptly
Перед стартом: экипажи МКС сдают экзамены

Ранее НАСА сообщило, что до конца года планирует провести 10 выходов в открытый космос. Первая пятерка из них будет посвящена замене батарей на солнечных антеннах МКС. Согласно опубликованному в пятницу графику, первый из них состоится 6 октября, затем астронавты будут выходить на внешнюю поверхность станции 11, 16, 21 и 25 октября, дата последнего, пятого, пока не определена.

"Четвертый выход в открытый космос проведут Кристина Кук и Джессика Мейр", - сообщила на брифинге заместитель руководителя группы астронавтов Кэтрин Макартур.

Ранее планировалось, что первый в истории только женский дуэт выйдет в открытый космос в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра.

Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)

Позднее на станцию был доставлен дополнительный скафандр нужного размера.

Астронавт НАСА Джессика Меир (США)
© Sputnik / Валерий Мельников
Астронавт НАСА Джессика Меир (США)

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году стала советский космонавт Светлана Савицкая.

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