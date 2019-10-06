Увеличивается ли голова в невесомости: утверждение космонавта и мнение медиков

Представитель ОАЭ, который летал на МКС в составе международного экипажа, рассказал про изменения, которые произошли с его телом за время пребывания в космосе.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури, во время сеанса видеосвязи с орбиты со студентами, которые собрались в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае, поделился любопытными деталями.

"Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому", - рассказал пилот.

Экипаж МКС в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури отправился на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 25 сентября. Аль-Мансури провел там восемь дней, вернувшись на Землю на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

В изменениях в организме космонавта Хазза аль-Мансури нет ничего необычного, заявила заведующая лабораторией протеомики института медико-биологических проблем РАН Ирина Ларина.

По словам специалиста, подобные симптомы свойственны космонавтам, только что отправившимся в полет.

"Это как бы отек тканей и органов, которые расположены выше середины тела, потому что все жидкости, в том числе кровь, теряют вес в невесомости. Это все отмечают, это субъективное ощущение распирания, отека, и обоняние тоже меняется из-за этого, потому что слизистая чуть-чуть отекает", - объяснила она в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ларина отметила, что после возвращения на Землю космонавты вновь испытывают необычные ощущения.

"Головокружение, мышечная слабость, трудности в сохранении равновесия", - рассказала она, отметив, что все вышеперечисленные симптомы являются рядовыми явлениями.

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