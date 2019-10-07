Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины

Исследование этого года имеет важное значение для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили Уильям Кэлин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенца за совместное исследование того, как клетки реагируют на присутствие кислорода и адаптируются к нему. Об этом объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

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The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

Как отмечается в пресс-релизе, хотя фундаментальное значение кислорода для жизни было понято давно, то, как клетки приспосабливаются к изменениям в уровнях этого газа, оставалось неизвестным. Ученые обнаружили, что существует молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

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"Открытия, сделанные лауреатами этого года, имеют принципиальное значение для физиологии и дали начало для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями", — говорится в сообщении.

На этой неделе награда также будет присуждена лауреатам в области физики, химии и литературы. В пятницу станет известно имя обладателя Нобелевской премии мира. Сторонники бывшего президента Франции Жака Ширака предлагали выдвинуть на данную номинацию именно его.

Церемония награждения лауреатов состоится 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя, изобретателя и основателя Нобелевской премии — Альфреда Нобеля.

В этом году размер премии составил девять миллионов шведских крон (около 827 тысяч евро).

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