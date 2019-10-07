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Объявление лауреатов Нобелевской премии по медицине 2019 года в Стокгольме

Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины

© AFP 2019 / JONATHAN NACKSTRAND
Наука и технологии
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Исследование этого года имеет важное значение для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили Уильям Кэлин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенца за совместное исследование того, как клетки реагируют на присутствие кислорода и адаптируются к нему. Об этом объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Как отмечается в пресс-релизе, хотя фундаментальное значение кислорода для жизни было понято давно, то, как клетки приспосабливаются к изменениям в уровнях этого газа, оставалось неизвестным. Ученые обнаружили, что существует молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

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"Открытия, сделанные лауреатами этого года, имеют принципиальное значение для физиологии и дали начало для создания новых, перспективных методов борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями", — говорится в сообщении.

На этой неделе награда также будет присуждена лауреатам в области физики, химии и литературы. В пятницу станет известно имя обладателя Нобелевской премии мира. Сторонники бывшего президента Франции Жака Ширака предлагали выдвинуть на данную номинацию именно его.

Церемония награждения лауреатов состоится 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя, изобретателя и основателя Нобелевской премии — Альфреда Нобеля.

В этом году размер премии составил девять миллионов шведских крон (около 827 тысяч евро).

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