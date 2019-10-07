Ученые обнаружили "источник" зарождения болезни Альцгеймера

Для болезни Альцгеймера характерно постепенное нарушение памяти. Недавние клинические исследования показали, что электростимуляция мозга расщепляет скопления токсичных бляшек и возвращает память.

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что болезнь зарождается в глубоких областях мозга, прежде, чем нарушить работу гиппокампа, сообщает hightech.plus.

Количество заболевших Альцгеймером в мире постоянно растет. В США насчитывается свыше 5 миллионов человек, у которых диагностировано это заболевание. От него никто не застрахован – ни мужчины, ни женщины. Правда, женщины страдают этим недугом в два раза чаще мужчин. Лекарства для 100%-ного выздоровления пока тоже не существует.

Скопление белков бета-амилоидов в мозге принято считать главной причиной гибели нейронов, запускающих необратимый процесс нейродегенерации.

Эксперименты на моделях мышей показали, что накопление бляшек начинается в сосцевидном теле, полости прозрачной перегородки и субикулуме.

Эти три области болезнь поражает до проникновения в гиппокамп и кору головного мозга, которые отвечают за память и когнитивные функции.

С их поражением и связаны неприятные симптомы. Затем ученые подтвердили результаты на ткани человека.

По их предположению, если болезнь зарождалась, например, в сосцевидном теле, то плотность бляшек должна была увеличиваться пропорционально развитию болезни. Анализ тканей показал, что на более поздней стадии болезни плотность амилоидных скоплений была выше.

"Выводы говорят о том, что изменения в мозге человека при развитии болезни Альцгеймера происходят аналогичным образом", — заключают авторы.

Понимание областей зарождения заболевания позволит разработать новые терапевтические стратегии, надеются исследователи.

Еще по теме:

Включите этот продукт в свой рацион - ваш мозг будет очень благодарен Риск преждевременной смерти сильно растет при потере обоняния Храп как признак слабоумия - ученые шокировали выводами



Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK