Нобелевская премия по физике присуждена за открытия в космологии

Лауреатами стали американец Джеймс Пиблз совместно со швейцарцскими коллегами Дидье Кело и Мишель Майор.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук отмечает труды ученных, которые обеспечили им роль "лидеров года" в данном разделе естествознания.

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The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2019 г.

​Пиблз получит награду за "теоретические открытия в физической космологии".

Майор и Кело удостоены премии за открытие в 1995 году первой экзопланеты "на орбите солнцеподобной звезды" — 51 Пегаса b. С тех пор изучение эволюции экзопланет считается одним из фундаментальных направлений в современной астрономии.

This year’s Physics Laureates Michel Mayor and Didier Queloz have explored our home galaxy, the Milky Way, looking for unknown worlds. In 1995, they made the first discovery of a planet outside our solar system, an exoplanet, orbiting a solar-type star, 51 Pegasi.#NobelPrize pic.twitter.com/XAZ1CZD40m — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2019 г.

​​Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Сумма каждой премии в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

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