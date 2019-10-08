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Нобелевская премия

Нобелевская премия по физике присуждена за открытия в космологии

CC0 / Pixabay / IsaacFryxelius
Наука и технологии
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Лауреатами стали американец Джеймс Пиблз совместно со швейцарцскими коллегами Дидье Кело и Мишель Майор.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук отмечает труды ученных, которые обеспечили им роль "лидеров года" в данном разделе естествознания.

​Пиблз получит награду за "теоретические открытия в физической космологии".

Майор и Кело удостоены премии за открытие в 1995 году первой экзопланеты "на орбите солнцеподобной звезды" — 51 Пегаса b. С тех пор изучение эволюции экзопланет считается одним из фундаментальных направлений в современной астрономии.

​​Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Сумма каждой премии в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

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