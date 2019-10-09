В кармане почти у каждого из нас: разработка, отмеченная Нобелевской премией

Лауреатами в области химии за 2019 год признаны члены международной команды в составе Джона Гуденафа, Стенли Уиттингхема и Акиры Йошино.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Трое ученых удостоены этой чести за разработку литийионных батарей.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2019 г.

​"Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, также в электроавтомобилях. Они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра", — заявили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук.

В последние годы эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии разработчикам литийионных аккумуляторов.

In the early 1970s, Stanley Whittingham, awarded this year’s Chemistry Prize, used lithium’s enormous drive to release its outer electron when he developed the first functional lithium battery.#NobelPrize pic.twitter.com/lRD2zBNm4T — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2019 г.

​Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896 годы).

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

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