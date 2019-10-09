17:54 09 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.67
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск
Нобелевская премия

В кармане почти у каждого из нас: разработка, отмеченная Нобелевской премией

© Sputnik / Григорий Сысоев
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
46 0 0

Лауреатами в области химии за 2019 год признаны члены международной команды в составе Джона Гуденафа, Стенли Уиттингхема и Акиры Йошино.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Трое ученых удостоены этой чести за разработку литийионных батарей.

​"Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, также в электроавтомобилях. Они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра", — заявили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук.

В последние годы эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии разработчикам литийионных аккумуляторов.

​Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896 годы).

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины
Нобелевская премия по физике присуждена за открытия в космологии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Молдавские плацинды
Молдавские плацинды - вкусняшка, от которой все приходят в восторг: фото
Турция ударила по курдским ополченцам, Трамп взбешён
Турция ударила по курдским ополченцам, Трамп взбешён - видео
Какой будет свободная торговля ЕАЭС и Сингапура
Свободная торговля ЕАЭС и Сингапура: какой она будет

КИНОЛЮДИ И ТЕЛЕЗВЁЗДЫ
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться