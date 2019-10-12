Эксперты нашли недочеты при сертификации Boeing 737 MAX

Эксперты обратили внимание на то, что важная информация о системе коррекции маневрирования MCAS была представлена FAA не в полном объеме.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Ряд международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) нашли серьезные недочеты в процессе сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

В пятницу был опубликован доклад по итогам работы группы JATR, которая под председательством бывшего руководителя национального совета по безопасности на транспорте США Кристофера Харта рассматривала сертификацию системы управления полетом на лайнере 737 MAX. В группу также входили 28 сотрудников FAA, 2 сотрудника НАСА и 9 представителей органов гражданской авиации из Австралии, Бразилии, Канады, Китая, ЕС, Индонезии, Японии, Сингапура и ОАЭ.

В докладе сообщается, что положения о ключевых аспектах конструкции самолета "не были должным образом рассмотрены, обновлены или подтверждены", а "потенциальные эффекты рабочей нагрузки экипажа в результате изменений в системе (коррекции маневрирования – ред.) MCAS не были определены".

Эксперты также обратили внимание на то, что важная информация о системе коррекции маневрирования MCAS была представлена FAA не в полном объеме.

Также, как утверждают авторы исследования, FAA предоставило чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации. В результате ограниченная осведомленность о MCAS "в сочетании с ограниченным участием привела к неспособности FAA провести независимую оценку соответствия предлагаемых Boeing мер по сертификации, связанных с MCAS".

В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран, в том числе Молдова, закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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