Врачи определили продукты, которые повышают риск развития рака

Проведенные исследования показали, какие продукты следует исключить из рациона, и что лучше есть, чтобы снизить риск появления онкологии.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Приблизительно 30% всех случаев онкологических заболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя, говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в субботу.

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По данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), "чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Потребление более 100 граммов мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17%".

"Также на развитие рака влияет употребление продуктов глубокой переработки— это колбасы, наггетсы, пицца и другие. С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках", - говорится в сообщении.

Как обезопасить себя

Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя. Лучше снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой.

Согласно проведенным исследованиям, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований. Кроме того, нужно есть больше овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом.

Онкологические заболевания — это общее название большой группы болезней, которые могут поражать любую часть организма. Используются также такие понятия, как злокачественные опухоли и новообразования. Одним из характерных признаков новообразований является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

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В целом онкология является второй из основных причин смерти в мире. Только в 2018 году от этого рака умерли 9,6 миллиона человек. Каждая шестая смерть в мире связана со злокачественными опухолями.

Наиболее распространенные виды рака:

рак легких (2,09 миллиона случаев смерти);

рак молочной железы (2,09 миллиона случаев);

рак толстой и прямой кишки (1,8 миллиона случаев);

рак предстательной железы (1,28 миллиона случаев);

рак кожи (немеланомный) (1,04 миллиона случаев);

рак желудка (1,03 миллиона случаев).

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