Путин: Россия разработает комплексы, которые преодолеют любую систему ПРО

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Россия разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

"Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", — сказал он. © Photo : Министерство обороны РФ Путин о том, когда войска получат "Кинжал", "Пересвет", "Сармат", "Посейдон"

Президент РФ также ответил на вопрос, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону ее границ.

"Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам все время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас, и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она носит неагрессивный характер и так далее", — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что устав НАТО, предусматривающий военную поддержку членов альянса, никто не менял.

"Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает", — заключил президент РФ.

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