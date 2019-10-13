Ученые установили связь между медленной ходьбой и работой мозга

Для создания научного труда проанализировали информацию о нескольких сотнях человек, за которыми наблюдали более четырех десятилетий.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Медленная ходьба связана с более ранним старением мозга. К такому выводу пришли специалисты Университета Дьюка в Северной Каролине. Результаты исследования появились в научном журнале JAMA.

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Для создания научного труда проанализировали информацию о нескольких сотнях жителей Новой Зеландии, которым к моменту проведения теста уже исполнилось 45 лет и за здоровьем которых наблюдали с трехлетнего возраста.

Такое длительное исследование позволило установить, что люди, у которых в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте ходят медленнее.

Кроме того, в 45 лет участникам эксперимента сделали МРТ. Проверка показала, что у тех, кто медленнее ходит, меньше объем мозга, а вместе с тем и плотность его коры. У них также наблюдались признаки, свидетельствующие о болезни малых сосудов. Все это, подчеркивают ученые, свидетельствует о раннем старении мозга.

А еще ученые попросили группу из восьми человек оценить возраст участников теста по фотографии. Оказалось, что "медленные ходоки" внешне выглядели старше, чем те, кто ходит быстрее.

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