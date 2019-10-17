Масалович: искусственный интеллект перерождается в зло

Ведущий эксперт по конкурентной разведке Андрей Масалович рассказал, что искусственный интеллект из полезного дополнения к жизни может превратиться в нечто опасное для мира.

Возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) во враждебных целях настолько велики, что их изучением уже занимаются несколько научных центров.

По словам эксперта, всего неделю назад в Японии поклонник вычислил популярную певицу и напал на нее. Вычислил по ее селфи, увеличив изображение глаза и расшифровав отражение по сетчатке глаза.

"С помощью ИИ этот процесс можно растиражировать и сделать автоматическим. Очень много информации, которую можно обратить во вред, сейчас становится доступной для тех, кто научится обрабатывать интеллектуальными алгоритмами большие данные", – поделился Масалович с радио Sputnik.

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По его словам, чтобы проснуться в хорошем, счастливом, солнечном мире будущего, нужно сейчас всячески ограждать высокие технологии от их применения, следить за этим и пытаться всеми способами разрабатывать механизмы противодействия.