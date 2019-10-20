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Болезнь Альцгеймера, архивное фото

Назван симптом, подсказывающий о болезни, которая возникнет через 20 лет

CC0 / pixabay / geralt
Наука и технологии
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Sputnik Молдова

Неправильное сворачивание белка бета-амилоида можно назвать ранним признаком болезни Альцгеймера - ученые пришли к неожиданным выводам.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Группа ученых из США и Германии доказала, что оценка фолдинга белка бета-амилоида превосходит другие биомаркеры для ранней диагностики болезни Альцгеймера. У пациентов неправильное сворачивание белка, нарушающее его структуру, может происходить за 15-20 лет до появления первых симптомов болезни. Сейчас эта болезнь неизлечима, и ее ранее выявление — главная возможность ограничить ее неприятные последствия.

Ошибки в сворачивании белка заставляют его накапливаться в мозге, образуя токсичные бляшки. Команда разработала диагностический метод, который укажет на неправильный фолдинг бета-амилоида в крови пациента. Выводы опубликованы на сайте Немецкого центра по исследованию рака.
© Fotolia / Sudok1
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Команда изучала образцы крови от 150 пациентов, у которых в течение 14 лет была диагностирована деменция, и сравнила их с кровью 620 здоровых людей. Обе группы добровольцев совпадали по возрасту, полу и уровню образования.

Ошибки в сворачивании белка в 23 раза повышали риски развития болезни Альцгеймера, показали исследования.
Важно, что этот признак оказался специфичным именно для болезни Альцгеймера и никак не коррелировал с другими типами деменции, которые также развивались у пациентов в течение последующих 14 лет.

"Новый тест может стать простым и недорогим методом для выявления групп людей с повышенным риском развития болезни Альцгеймера за годы до проявления клинических симптомов. Кроме того, ранний маркер заболевания может указать на новые терапевтические цели в разработке препаратов", — заявил автор исследования Клаус Герверт.

Другим специфичным признаком болезни Альцгеймера может стать анализ походки. Ученые доказали, что у пациентов с нейродегенерацией есть особенные характеристики походки, специфичные для разных типов деменции.

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Теги:
симптомы, болезнь Альцгеймера


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