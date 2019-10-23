Скорое землетрясение: что его точно предсказывает

Грядущее высвобождение тектонической энергии, как оказалось, можно отследить инструментально по предшествующим ему косвенным признакам.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Российские ученые совместно с иностранными коллегами выяснили, что за пять дней до землетрясения меняются параметры внутренних гравитационных волн в атмосфере. Эта информация может помочь в разработке краткосрочных методов прогнозирования землетрясений. Результаты исследования опубликованы в журнале "Доклады Академии наук".

Геофизики обработали спутниковые данные, которые получили в периоды землетрясений в Узбекистане 26 мая 2013 года, в Киргизии 8 января 2007 года и в Казахстане 28 января 2013 года. Выяснилось, что за пять дней до сейсмокатастрофы во всех трех случаях менялись параметры внутренних гравитационных волн (ВГВ) — колебаний воздушных масс, имеющих в отличие от звуковых волн, помимо продольной, еще и поперечную составляющую.

Исследования проводили российские ученые из Института динамики геосфер РАН, ИКИ РАН и Высшей школы экономики (ВШЭ) во главе с академиком В. В. Адушкиным при содействии коллег из Кызгызстана и Германии.

Ученые смотрели, как ведет себя температура средней атмосферы (слой атмосферы Земли, включающий в себя стратосферу и мезосферу) с течением времени. Затем определяли параметры ВГВ. Получилось, что их максимальные длины по вертикали — 14,2 и 18,9 километров. При этом известно, что ВГВ с вертикальными длинами более 10 километров возникают при процессах в атмосфере, связанных с нагревом.

За несколько дней до землетрясения в земной коре активизируются постоянно действующие глобальные колебания — сейсмогравитационные волны, а также усиливается поток выходящих из земной коры в зонах повышенной сейсмической активности горячих литосферных газов. Все это должно влиять на температуру и состояние атмосферы, отражаясь на изменении параметров внутренних гравитационных волн.

Исследователи решили выяснить, в чем выражаются эти изменения. Оказалось, что длина волны ВГВ в атмосфере начинает расти за 4-5 дней, достигает максимальной величины за два дня до землетрясения и резко падает за сутки перед событием.

Для выявления параметров волн, связанных с источником в сейсмически активных регионах, ученые впервые использовали данные спутниковых измерений температуры средней атмосферы, доступные на ресурсе NASA Giovanny. Этот способ значительно облегчает наблюдение и может послужить для краткосрочного предсказания сейсмических толчков.

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