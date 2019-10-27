Жители Молдовы должны быть настороже - кофе может убить

Возраст человека и его расовая принадлежность не играют существенной роли, выяснили исследователи. Период наблюдения в среднем составил порядка восьми с половиной лет.

Кофе является напитком, любимым гражданами Молдовы. Однако увлечение этим напитком может быть крайне опасным.

Международная группа ученых обнаружила, что употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск развития рака легких.

Исследователи проанализировали медицинские данные около 1,2 миллиона человек из Азии и США. Период наблюдения в среднем составил порядка восьми с половиной лет.

Выяснилось, что у некурящих людей, выпивавших от двух чашек кофе в день, на 41 процент выше риск развития рака легких. У некурящих любителей чая — на 37 процентов выше.

Уточняется, что возраст человека и его расовая принадлежность не играют существенной роли, выяснили исследователи. Также не имеет значения, какой кофе пьет человек — с кофеином или без него.

По словам специалистов, проведенный анализ является наблюдательным исследованием, а не экспериментом, и не доказывает причинно-следственную связь.

Ученые тем не менее предположили, что развитие рака легких в данном случае связано не с воздействием на организм кофеина, а с последствием обжарки кофейных зерен. Взаимосвязь между риском развития онкологического заболевания и употреблением чая пока никак не объясняется.

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