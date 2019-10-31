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Международная космическая станция, иллюстративное фото

Турция хочет готовить своих космонавтов в России

© REUTERS / NASA TV
Наука и технологии
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Sputnik Молдова

Ранее генеральный директор Роскосмоса заявлял, что Россия готова подготовить и отправить на Международную космическую станцию (МКС) турецкого космонавта к 2023 году.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Турция подтвердила планы по организации подготовки своих космонавтов в подмосковном Центре подготовки космонавтов, сообщил Роскосмос. 

Астронавты Кристина Кох и Джессика Меир на Международной космической станции
© AP Photo / NASA
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Ранее генеральный директор Роскосмоса заявлял, что Россия готова подготовить и отправить на Международную космическую станцию (МКС) турецкого космонавта к 2023 году. До этого он в ходе визита президента Турции Реджепа Эрдогана на выставку МАКС-2019 предложил отправить в космос турецкого космонавта и поделиться с Турцией российскими космическими технологиями.

"Турецкая сторона также подтвердила ранее озвученные планы по организации подготовки турецких космонавтов в Звездном городке", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации по итогам встречи Рогозина с чрезвычайным и полномочным послом Турции в РФ Мехметом Самсаром.

Отмечается, что в ходе встречи была достигнута договоренность о начале работы по подготовке рамочного межправительственного соглашения по космосу между двумя странами.



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