Молодежную сеть TikTok заподозрили в угрозе нацбезопасности США

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Власти США начали расследование, связанное с национальной безопасностью, в отношении сделки владельца соцсети TikTok компании Beijing ByteDance Technology по приобретению американского музыкального приложения Musical.ly, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

ByteDance два года назад приобрела музыкальный стартап Musical.ly и соединила его в одно приложение с TikTok. Сумма сделки составила один миллиард долларов.

Ранее американские сенаторы Чарльз Шумер и Том Коттон направили письмо на имя директора Национальной разведки Джозефа Магуайра с просьбой "провести оценку рисков национальной безопасности", которые представляет набирающее популярность китайское приложение. Особую озабоченность законодателей вызвали опасения о том, что чувствительная личная информация пользователей может попасть в руки правительства Китая, а также что приложение может манипулировать контентом и прибегать к цензуре. TikTok в ответ заявила, что ее деятельность не подвержена влиянию ни одного правительства мира, в том числе китайского.

По данным источников агентства, Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) , который рассматривает сделки иностранных покупателей на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности, начал проверку сделки с Musical.ly. TikTok не обращался за разрешением к комитету, когда покупал Musical.ly. Поэтому группа по вопросам безопасности может расследовать это сейчас.

CFIUS ведет переговоры с TikTok насчет мер, которые позволили бы соцсети избежать лишения активов Musical.ly, которые она приобрела.

"Тогда как мы не можем комментировать текущие регулятивные процессы, TikTok ясно дала понять, что у нас нет приоритета выше, чем зарабатывать доверие наших пользователей и регуляторов в США, эти усилия включают работу с конгрессом, и мы привержены этому делу", - заявил представитель TikTok.

В феврале 2019 года Федеральная торговая комиссия США оштрафовала TikTok на 5,7 миллионов долларов за нелегальный сбор персональной информации детей до 13 лет — адресов их электронной почты, IP-адресов и данных геолокации — без согласия родителей. Этот штраф стал самым большим в истории подобных дел.

TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Власти ряда стран уже предъявляли соцсети претензии. Так, в апреле в Индии суд наложил запрет на TikTok, решив, что сеть поощряет педофилию и распространение порнографии, запрет был снят после удаления вредоносного контента. В США соцсеть была оштрафована за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

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