Ученые бьют тревогу: насекомые могут скоро исчезнуть

Число членистоногих снижается везде: от сельхозугодий до охраняемых заповедных зон. Подобное резкое сокращение вызывает тревогу ученых.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Количество насекомых в самых различных частях планеты сокращается с каждым годом. Результаты соответствующего исследования были размещены на сайте Phys.org.

Международная команда исследователей, изучив ситуацию, пришла к выводам о гибельном влиянии человеческой деятельности на распространение насекомых. Было установлено, что их численность за прошедшие десять лет сократилась на треть, при чем это не всегда связано с использованием пестицидов на сельхозугодьях.

С 2008 года биомасса насекомых в лесах уменьшилась на 40%, а на пастбищах и того хуже - на 70% от прошлых значений, отмечают исследователи.

Некоторые редкие виды членистоногих на определенных территориях, которые считались для них привычными, и вовсе исчезли.

Исчезновение насекомых произошло во всех типах лесов и лугов. Сокращение числа затронуло как пастбища и луга, которые выкашиваются и удобряются по несколько раз в год, используемые человеком хвойные леса, так и нетронутые леса на охраняемых территориях.

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