02:58 02 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.71
Поиск
Стрекоза, фото из архива

Ученые бьют тревогу: насекомые могут скоро исчезнуть

CC0 / liggraphy / Insect
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
15 0 0
Sputnik Молдова

Число членистоногих снижается везде: от сельхозугодий до охраняемых заповедных зон. Подобное резкое сокращение вызывает тревогу ученых.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Количество насекомых в самых различных частях планеты сокращается с каждым годом. Результаты соответствующего исследования были размещены на сайте Phys.org.

Международная команда исследователей, изучив ситуацию, пришла к выводам о гибельном влиянии человеческой деятельности на распространение насекомых. Было установлено, что их численность за прошедшие десять лет сократилась на треть, при чем это не всегда связано с использованием пестицидов на сельхозугодьях. 

Мраморный клоп.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Нашествие клопов на Кишинев - откуда взялись вредители в столице

С 2008 года биомасса насекомых в лесах уменьшилась на 40%, а на пастбищах и того хуже - на 70% от прошлых значений, отмечают исследователи.

Некоторые редкие виды членистоногих на определенных территориях, которые считались для них привычными, и вовсе исчезли.

Исчезновение насекомых произошло во всех типах лесов и лугов. Сокращение числа затронуло как пастбища и луга, которые выкашиваются и удобряются по несколько раз в год, используемые человеком хвойные леса, так и нетронутые леса на охраняемых территориях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие снимки Sputnik в октябре 2019 года - фотоподборка
Награда нашла юного героя: история мальчика, который спас друга в Хабаровске
Награда нашла юного героя: недетская история мужества - видео
Второй тур Экстра-раунд
Еще раз второй тур: Ион Чебан vs Андрей Нэстасе

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться