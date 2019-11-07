На первом российском самолете-амфибии смогут летать туристы

Самолет сможет садиться на воду или взлетать с воды, с помощью шасси садиться на взлетно-посадочную полосу или без шасси – в заснеженном поле.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Первый российский самолет-амфибия, спроектированный с помощью технологии "цифровых двойников", представят в первом квартале 2020 года. Его предполагается использовать как для туристических целей, так и как средство передвижения в водных регионах, заявил РИА Новости проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.

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По его словам, гидросамолет-амфибия разрабатывается совместно с командой чемпиона мира по пилотажу на планерах Сергея Крикалева и гендиректора компании "Аэросила" Андрея Баланева.

"Два года назад мы в ходе беседы с ними рассказали о передовых технологиях, которые применяли в процессе проектирования кузовов автомобилей семейства Aurus (проект "Кортеж"), о виртуальных испытаниях и о разработке цифровых двойников. В результате они предложили нам спроектировать "с нуля" самолет-амфибию", - сообщил Боровков. © Ruptly Инженер из России построил самодельную железную дорогу и паровоз - видео

Такой самолет, как отметил специалист, сможет садиться на воду или, разгоняясь и глиссируя, взлетать с воды, с помощью шасси садиться на взлетно-посадочную полосу или без шасси – в заснеженном поле. Взлетный вес составит 1750 килограммов, дальность полета – 2250 километров, в производстве предполагается применить композиты и целый ряд новых технологий.

Проект включает разработку серии модификаций для разных целей. Проектные расчеты аэродинамики, гидродинамики, прочности композитных структур, которых было более 10 тысяч, проводились с использованием ресурсов Суперкомпьютерного центра СПбПУ. В итоге российские специалисты сумели создать "цифрового двойника" самолета-амфибии.

"Разработку мы практически закончили, сейчас проект находится на финальной стадии производства. Ориентировочно в первом квартале 2020 года будет выкатка, затем – первые полеты", – сказал Боровков в рамках конференции по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".

Проект, по его словам, уже вызвал интерес у зарубежных партнеров, в частности из Китая, Индии, Малайзии и Индонезии.

"В разработке заинтересованы, в первую очередь, страны и регионы, содержащие водные бассейны и граничащие с морем. Мы задумывали использовать гидросамолет, помимо туристических прогулок, как одно из основных средств обеспечения мобильности за Уралом, где города расположены вдоль рек", – пояснил Боровков.

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