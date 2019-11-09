Неожиданное доказательство высокого интеллекта: проверь свое рабочее место

О чем говорят "захламленные" и "стерильные" столы офисных работников - люди науки дали любопытный ответ. Хотите - верьте, хотите - нет.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Беспорядок на рабочем месте, это не признак неряшливости, а показатель высокого уровня интеллекта. К такому выводу пришел ряд зарубежных исследователей. Причем из разных институтов.

Например, ученые из Университета Гронингена уверены, что что множество предметов, разбросанных на столе, приводят к ясности мышления.

А вот научная сотрудница Кэтлин Вос из Университета Миннесоты утверждает, что, "чем вы неряшливее, тем вы умнее". Ее исследование было опубликовано в издании Psychological Science. Вос попросила две группы людей разработать различные варианты использования шариков для настольного тенниса. Первая команда работала в "творческом хаосе", вторая – практически в стерильных условиях. Так вот, "неряхи" придумывали креативные, интересные и понятные идеи, и даже в бурных, а порой, и нервных дискуссиях, не хамили друг другу.

А у тех, у кого рабочий стол был похож на "ствол квартиранта" (пустой и гладкий), работали, как роботы, из них было невозможно вытянуть ни одной более-менее годной идеи. Кроме того, психологи утверждают, что стерильное рабочее может говорить и о скрытном характере его хозяина (который на подсознательном уровне все прячет: отчеты, расписки, докладные, донесения на коллег и т.п.).

Так вот, прежде чем ругать себя за вечно неубранный стол, лучше добавьте себе несколько дополнительных баллов IQ, считают люди науки.

Не стоит отчаиваться и "аккуратистам", их педантичность говорит о том, что наибольшую активность у них проявляет левая половина мозга. Такой человек очень последователен в выполнении своих заданий и приступает к следующему, лишь убедившись, что с предыдущим покончил навеки.

Считается, что легкий (и не всегда легкий) беспорядок на рабочем месте чаще свойственен людям творческих профессий. Мол у физиков, математиков такое невозможно.

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В свое время Альберт Эйнштейн задал весьма любопытнй вопрос: "Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? . Этот вопрос наверняка бы пригшелся по душе многим гениям.Да и сам Эйнштейн не был замечен в педантизме.

(Подготовлено по материалам из открытых источников)