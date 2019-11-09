Путин прогнозирует прорыв России в области развития искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин сравнил современные разработки в области искусственного интеллекта с Великими географическими открытиями и выходом в космос.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта.

"Самый строгий спрос с наших ведомств, корпораций, компаний с госучастием. Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны. Вес, значимость предстоящей работы исключительно велики. Мы должны, я убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта", - сказал Путин в субботу на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

По словам президента, это вопрос будущего страны, ее места в мире.

Путин отметил, что система искусственного интеллекта представляет собой вершину передовых технологий. По словам президента, ИИ аккумулирует в себе прорывные достижения естественных и гуманитарных наук от математики и физики до психологии и лингвистики.

"Наверное, трудно найти в истории человечества пример такого сплава, причём сплава очень разных знаний и разных дисциплин. Как и Великие географические открытия, как выход в космос, это ещё и шаг в неизведанное. Особенно это касается развития так называемого "сильного" искусственного интеллекта, который может стать фундаментом и прорывом для всей цивилизации", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что подобные перспективы являют собой "притягательный, дерзновенный вызов для смелых, талантливых, увлечённых людей - таких, которые собрались сегодня в этом зале, - для молодежи, которая не боится мечтать и напряжённо работать".

"Такие люди, безусловно, у нас есть, и их все больше и больше появляется. Это очень значимое изменение в нашем обществе в целом. Сегодня сотни тысяч - я не оговорился - сотни тысяч школьников, студентов, инженеров, исследователей увлечены наукой, идеей технологического прорыва. Они формируют команды, причём по всей стране, вместе делают важные открытия, создают свои новые решения и изобретения", - добавил Путин.

Президент отметил, что конференции, подобные нынешней, проводятся не только в Москве, но и в других регионах России.

"Это абсолютно правильная инициатива, которая нацелена на создание сообщества единомышленников на всём пространстве страны. Именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития", - заявил российский лидер.

Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Его участники обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденную президентом России.

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