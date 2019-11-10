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Бокал молдавского шампанского.

Минутное дело: в России разработан новый метод определения поддельного вина

© Sputnik / И. Зенин
Наука и технологии
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Sputnik Молдова

Специалисты создали макет прибора, который позволяет определить наличие синтетических красителей в режиме реального времени.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах создан на базе Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

"В институте был определен метод экспресс-анализа наличия синтетических красителей в напитках. На основании полученных данных был создан макет прибора, позволяющий в режиме реального времени определить наличие синтетических красителей в анализируемом образце. Процесс анализа занимает не более одной минуты, включая подготовку образца", — сказали в пресс-службе ВНИИФТРИ.

Как пояснил РИА Новости начальник научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев, данным вопросом специалисты занялись после обращения коллег из института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП, попросивших провести исследования образцов напитков для разработки методов определения фальсификата.

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"Наиболее перспективным оказалось направление, связанное с применением спектрофотометрии. При проведении дополнительных исследований была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения (света. — Прим. ред.) от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах", — отметил Апрелев.

Устройство получило название фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей. Разработанный макет быстро и понятно дает информацию о качестве напитка, в то время как использование ныне действующих методов анализа требует дорогостоящего и громоздкого оборудования, специализированных приборов, длительной подготовки образцов тестируемой продукции. При этом такие анализы должны проводиться в специализированных лабораториях, тогда как новая разработка может использоваться на производстве и в розничной продаже.

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