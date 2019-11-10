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Magazin Arbat Prestij

Парфюм как заменитель кофе: созданы духи, повышающие работоспособность

© Sputnik / Сергей Пятаков
Наука и технологии
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Sputnik Молдова

Голландские ученые создали духи, повышающие работоспособность. Флакон духов 50 мл стоит 15 евро, а аромадиффузор 240 мл обойдется в 39 евро.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Разработка чудо-парфюма с говорящим названием No.10 Spirit de Travail (в переводе на русский означает "рабочий дух") принадлежит Нидерландской компании Spaces.

Производство изделий из янтаря на Калининградском янтарном комбинате
© Sputnik / Игорь Зарембо
Парфюм с запахом янтаря создан в Калининграде

В основу проекта легло исследование профессора Университета Аризоны Гари Шварца, который еще в 1980-е заявил, что с помощью запахов можно справиться с плохим настроением, стрессом и злобой.

Создатели аромата гарантируют: его вдыхание напрямую воздействует на повышение концентрации, внимания, работоспособности и всего остального, столь необходимого для роста наших KPI, сообщает Sputnik Азербайджан.

Пафюмеру и не снилось: появились духи с запахом куриных крылышек>>>

Парфюмеры долго бились над рецептом эссенции, изучая исследования о воздействии запахов на людей. В итоге «эликсир» собрался из ароматов корицы, ветивера, сандалового дерева и калабрийского бергамота. Распыляете в оупен-спейсе, и ключевые показатели эффективности ваших коллег растут как на дрожжах.

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